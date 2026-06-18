Системное снижение издержек и повышение качества продукции позволит предприятиям выстоять в условиях глобальной конкуренции. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Министр провел встречу с трудовым коллективом УП «Вердимар», входящего в холдинг «Белорусская кожевенно‑обувная компания «Марко». Предприятие выпускает широкий ассортимент обуви: для активного отдыха и спорта, домашнюю, повседневную и т.д. Особое место в производственной линейке занимает специальная обувь для различных категорий рабочих и служащих – в том числе для строителей, медиков, пожарных и других специалистов.

Юрий Чеботарь рассказал коллективу о текущей ситуации в экономике страны, а также ответил на вопросы работников предприятия, акцентировав внимание на необходимости усиления предприятием работы по повышению конкурентоспособности производимой продукции.

«Важно последовательно повышать конкурентоспособность продукции, снижая издержки и повышая ее качество, а также целенаправленно осваивать новые рынки сбыта. Только так предприятие сможет уверенно развиваться в условиях глобальной конкуренции», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Рабочий день министра продолжился посещением ряда предприятий Березовского и Барановичского районов.

ООО «Белинвестторг-Сплав» завершается реконструкция завода по производству свинца и сплавов в г. Белоозерске со строительством цеха по переработке аккумуляторных батарей и производству сульфата натрия. Инвестпроект входит в перечень преференциальных. Ввод в эксплуатацию нового цеха позволить обеспечить переработку аккумуляторных батарей – 30000 тонн/год, производства сульфата натрия – 5700 тонн/год; будет создано 15 новых рабочих мест.

Министр также ознакомился с ходом строительства инфекционного отделения на базе Березовской районной больницы. Завершение строительства запланировано в текущем году.

В Барановичском районе Юрий Чеботарь посетил компанию «Густус». Предприятие в рамках «Региональной инициативы» реализует инвестпроект по модернизации здания убойного цеха и производственно-складских помещений.

В ходе встреч с руководителями предприятий министр обсудил стратегии развития компаний и актуальные вопросы, возникающие при реализации инвестиционных проектов. Юрий Чеботарь отметил, что государство на системной основе расширяет механизмы поддержки перспективных бизнес‑идей и проектов.

«Сегодня действуют эффективные инструменты инвестиционного законодательства, доступны кредитные продукты на комфортных условиях и другие механизмы поддержки. Заинтересованные компании могут рассчитывать на содействие со стороны государства в создании новых или масштабировании действующих производств», – отметил министр экономики.