Факт незаконного перемещения через таможенную границу 20 изделий, представляющих культурную ценность, установили брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, их пыталась ввезти из Польши супружеская пара, следовавшая на своем автомобиле через пункт пропуска «Брест».

Граждане Беларуси выбрали для пересечения границы зеленый коридор, заявив, что перемещают только личные вещи - одежду и принадлежности для рыбной ловли.

А среди этих вещей и были спрятаны 29 единиц посуды и столовых приборов из серебра, меди и цинка. Уже после их обнаружения таможенником, супруги рассказали, что антиквариат их попросил перевезти через границу незнакомый человек за вознаграждение.

Эксперт Таможенной лаборатории определил, что 20 из направленных на экспертизу изделий, созданных более 50 лет назад, относятся к культурным ценностям. Общая оценочная стоимость изъятых до решения суда предметов составляет порядка 10 тыс. рублей.

В отношении граждан Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией незаконно ввозимых товаров и транспортного средства, использованного для их перемещения.