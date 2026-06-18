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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,7%
10:25 19.06.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе – мае 2026 г. составил 14 458,7 млн. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-мае 2026 г. составил 14 231 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-мае 2026 г. составил 45 047,6 млн. рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2026 г. составил 1 493,3 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.
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