Розничный товарооборот города Минска в январе – мае 2026 г. составил 14 458,7 млн. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-мае 2026 г. составил 14 231 млн. рублей, или 108,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2026 г. составил 45 047,6 млн. рублей, или 107,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2026 г. составил 1 493,3 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.