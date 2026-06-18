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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО


09:51 19.06.2026

С 19 июня 2026 года в Беларуси вступают в силу жесткие штрафы за допуск сотрудников к работе без официального письменного договора. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесены Законом № 138-З от 15 апреля 2026 года, напомнили в Минтруда и соцзащиты.

Нововедение кардинально меняет правила ответственности как для работодателей, так и для должностных лиц. Раньше за отсутствие трудового договора наказывали только должностное лицо штрафом до 20 базовых величин (БВ), а компания оставалась в стороне. В случае с гражданско-правовыми договорами (ГПД) ситуация была обратной: штраф до 25 БВ грозил юридическому лицу или ИП, но не руководителю. Более того, привлечь к ответственности нарушителя можно было только по требованию самого пострадавшего работника.

Теперь правила стали едиными и гораздо более строгими. Наказание за допуск к работе без договора будет неотвратимым, а штрафы коснутся одновременно и компаний, и их руководителей. Для индивидуальных предпринимателей также предусмотрены отдельные санкции.

Масштаб финансовых потерь за первое нарушение теперь выглядит следующим образом:

Должностное лицо выплатит от 20 до 50 БВ (900–2250 руб.)

Индивидуальный предприниматель получит штраф от 40 до 100 БВ (1800–4500 руб.)

Юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 100 до 200 БВ (4500–9000 руб.).

Если работодатель проигнорирует новые требования и попадется на аналогичном нарушении повторно в течение года, наказание ужесточится. В таком случае должностному лицу придется отдать до 100 БВ, предпринимателю — до 150 БВ, а юридическому лицу — до 300 БВ, что эквивалентно сумме до 13 500 рублей.
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