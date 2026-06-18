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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ИЮНЬСКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ


09:10 19.06.2026

Министерство образования обнародовало ключевые цифры масштабной экзаменационной кампании, которая прошла 2 и 5 июня, сообщает Telegram-канал Минобразования.

В эти дни более 66 тысяч абитуриентов проверили свои знания по 8 учебным предметам.

Для большинства участников испытания прошли в штатном режиме, однако организаторы зафиксировали и случаи несоблюдения правил. Из-за жесткого контроля за дисциплиной 22 человека были удалены из аудиторий за использование шпаргалок и мобильных телефонов. Кроме того, еще 8 экзаменуемых вынужденно покинули пункты тестирования по состоянию здоровья — они смогут сдать предметы в резервные дни.

Несмотря на волнение и строгий контроль, сотни выпускников продемонстрировали блестящую подготовку и получили высший балл. Обладателями заветных 100 баллов стали 583 человека. Главными лидерами по числу абсолютных результатов оказались знатоки математики — 216 стобалльников, и иностранных языков — 197 высших результатов, из которых 169 пришлись на английский язык. Замкнула тройку лидеров химия с 59 идеальными работами, а самым прорывным предметом стала физика, где число стобалльников выросло до 43 человек по сравнению с прошлым годом.

Разница в уровне подготовки абитуриентов наглядно отразилась и на средних показателях по разным дисциплинам. Самым успешным испытанием для участников стала география, где средний балл составил 66,4, за ней следуют обществоведение (61,2) и биология (57,7). В то же время самыми сложными для сдачи в текущем сезоне оказались математика, история Беларуси в контексте всемирной истории и химия — средний результат по этим предметам не превысил 49 баллов.
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