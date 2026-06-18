Как Беларусь планирует развивать индустрию туризма, рассказал Премьер-министр Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий "Взаимодействие культур: сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Правительства.

Индустрия туризма и гостеприимства - значимый драйвер для белорусской экономики. На государственном уровне поставлена задача довести к 2030 году вклад туризма в ВВП страны до 4,5%. Для этого принята Госпрограмма, делающая акцент на создании современных туристических продуктов и сервисов. "Перспективным сегментом здесь является агроэкотуризм как инструмент популяризации культурной и активной жизни, формирования позитивного восприятия сельского образа жизни и деурбанизации. В Беларуси на системной основе расширяется перечень услуг, оказываемых агроэкоусадьбами, для демонстрации особенностей местной культуры и природы: участие в календарно-обрядовых праздниках, дегустация блюд национальной кухни, прикладное ознакомление с историей, традициями и ремеслами", - отметил Александр Турчин.

Отдельного внимания, по словам Премьер-министра, заслуживает синхронизация усилий Беларуси и России по развитию трансграничного туризма, включая реализацию коммерческих инвестпроектов в средствах размещения и модернизацию материально-технической базы санаторно-курортных объектов.

"Последние решения о приграничном движении, которые были приняты на уровне руководства наших стран, дают свой позитивный эффект. Чем больше мы будем принимать таких решений, тем больше взаимный турпоток между нашими странами будет увеличиваться. И в России с ее богатейшей историей, и в Беларуси нам есть что показать друг другу. Цифры ежегодного увеличения туристического потока свидетельствуют о росте интереса у граждан Беларуси и России к истории, культуре, традициям наших стран. Уверен, что эти положительные тенденции будут только нарастать", - подчеркнул Премьер-министр.