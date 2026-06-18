Вклад креативных индустрий в ВВП Беларуси по итогам 2025 года достиг 5% - это выше среднемирового уровня. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий "Взаимодействие культур: сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Правительства.

"Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает $2 трлн. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают среднемировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП Беларуси по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей", - отметил Александр Турчин.

По данным ЮНКТАД за 2024 год, экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в $1 млрд. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю - более 65% - всего креативного экспорта страны. В этом секторе, по сравнению с другими отраслями, занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.

"О креативной экономике в последнее время стало модно говорить. Но тема далеко не нова. Креативная индустрия - это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать, творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает Президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов, главное богатство Беларуси - люди", - отметил Премьер-министр.

Для Беларуси развитие креативных индустрий - важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. "Именно поэтому мы сейчас делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитие ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности", - обозначил Глава белорусского Правительства.

Александр Турчин также подчеркнул, что креативные индустрии способствуют решению комплекса приоритетных государственных задач. Они создают гибкие формы занятости, что актуально для женщин с детьми, лиц с ограниченными физическими возможностями и жителей малых городов. "К слову, в креативных сферах мы больше всего наблюдаем вклад именно женской половины человечества. Символично, что 2026 год по инициативе Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко объявлен Годом белорусской женщины. В мае в Минске как раз прошел Форум женщин-предпринимателей Союзного государства, который стал еще одной площадкой для формирования совместных перспективных проектов, в том числе в тех видах деятельности, которые напрямую связаны с темой сегодняшнего мероприятия", - добавил Александр Турчин.

Креативные индустрии формируют мультипликативный эффект в экономике: стимулируют инновации, создают новые рынки и услуги, привлекают инвестиции, раскрывают потенциал малых городов и сельской местности. Прямой эффект - рост выпуска товаров, работ и услуг, который обеспечивает приток доходов в бюджет, повышение заработной платы и уровня благосостояния. Косвенно креативные индустрии стимулируют рост в смежных отраслях по всей цепочке своих контрагентов.

"Мы разрабатываем системные инструменты поддержки микро-, малых и средних предприятий, которые в среднем формируют 80% всего креативного бизнеса. Важным элементом государственной поддержки являются налоговые и финансовые стимулы, в том числе льготы для организаций культуры, поддержка ремесленной деятельности, субсидирование кинематографа", - обратил внимание Премьер-министр.