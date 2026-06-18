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Экономика РБ
НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ДАННЫЕ ОБ АЗС И ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЯХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
15:11 18.06.2026
Национальное кадастровое агентство актуализировало информацию по всей республике, добавив новые объекты и уточнив их координаты.
Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, в карточках автозаправочных станций специалисты обновили контактные данные и сведения о доступных видах топлива.
Масштабная модернизация затронула и слой электрозарядной инфраструктуры, востребованность которой резко выросла из-за увеличения числа электрокаров в стране. Теперь пользователи карты могут в режиме реального времени проверить мощность оборудования, тип зарядки и совместимые разъемы.
На сегодняшний день геопортал содержит сведения о 810 автозаправочных станциях и 617 зарядных станциях производственного объединения «Белоруснефть». Обновленный сервис призван повысить комфорт как повседневных поездок жителей страны, так и путешествий по Беларуси.
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