Национальное кадастровое агентство актуализировало информацию по всей республике, добавив новые объекты и уточнив их координаты.

Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, в карточках автозаправочных станций специалисты обновили контактные данные и сведения о доступных видах топлива.

Масштабная модернизация затронула и слой электрозарядной инфраструктуры, востребованность которой резко выросла из-за увеличения числа электрокаров в стране. Теперь пользователи карты могут в режиме реального времени проверить мощность оборудования, тип зарядки и совместимые разъемы.

На сегодняшний день геопортал содержит сведения о 810 автозаправочных станциях и 617 зарядных станциях производственного объединения «Белоруснефть». Обновленный сервис призван повысить комфорт как повседневных поездок жителей страны, так и путешествий по Беларуси.