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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯТ ЦИФРОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ
14:59 18.06.2026
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) провели совместное заседание коллегий.
Как сообщает пресс-служба Госкомимущества, главной темой встречи стала цифровая трансформация отраслей, а также интеграция пространственных данных двух государств. По итогам переговоров стороны утвердили план дальнейшего двустороннего сотрудничества.
В ходе заседания ведомства детально обсудили развитие Национальных инфраструктур пространственных данных. Профильные специалисты рассмотрели приоритетные проекты по внедрению современных технологий. Речь шла о формировании актуальных наборов пространственных данных, создании сервисов для работы с ними и ведении сопутствующих метаданных.
Особое внимание участники уделили развитию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ. Стороны согласовали единые подходы к формированию его картографической основы. Кроме того, представители ведомств заслушали отчеты рабочих групп, которые курируют вопросы кадастровой оценки, учетно-регистрационных систем, геодезического обеспечения и выпуска совместных российско-белорусских карт.
Важной частью повестки дня стало взаимодействие в сфере геодезии и образования. Руководители ведомств предложили провести совместные работы по восстановлению геодезических пунктов Центральноевропейской дуги, чтобы придать им статус историко-культурной ценности и установить охранные знаки. Для обеспечения этих и других проектов квалифицированными специалистами стороны обсудили развитие Сетевого университета СНГ в области геодезии и картографии.
Все достигнутые договоренности легли в основу итогового постановления совместного заседания коллегий. Этот документ официально закрепил конкретные шаги по реализации приоритетных направлений интеграции на ближайшую перспективу.
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