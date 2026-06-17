Оршанский инструментальный завод примет на работу около 70 молодых специалистов летом 2026 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник производства ОАО «ОИЗ» Руслан Лихадиевский.

«Сейчас четверть коллектива нашего предприятия — молодежь. В этом году мы планируем принять около 70 новых сотрудников, часть из которых уже прошла практику на нашем производстве. Особенно востребованы молодые специалисты инженерных специальностей, наладчики, операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, слесари. У нас налажено тесное сотрудничество, например, с Оршанским государственным механико-экономическим и Витебским государственным техническим колледжами», — отметил Руслан Лихадиевский.

Напомним, что в мае на Оршанском инструментальном заводе заработал учебно-производственный участок для учащихся Оршанского государственного механико-экономического колледжа. Здесь ребята осваивают профессию в реальных производственных условиях, что в будущем позволит предприятию получать молодые квалифицированные кадры.

«Для закрепления новых сотрудников на предприятии в заводском общежитии выполнен капитальный ремонт. Здесь есть все необходимое: обустроенные прачечные, комнаты для сушки белья, кухни, а также зоны для досуга. Кроме того, для молодых специалистов на ОИЗ разработан комплекс стимулирующих выплат», — добавил начальник производства.