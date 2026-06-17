Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 2,1%

13:26 18.06.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-мае 2026 года в текущих ценах составил 39,1 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 2,1% к уровню января-мая 2025 г.