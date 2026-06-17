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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ВАЖНО ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ


13:21 18.06.2026

Важно повышать эффективность работы на всех уровнях. Об этом заявила 17 июня 2026 года заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замминистра приняла участие в семинаре-совещании по вопросам развития региона, которое прошло в Гомельском облисполкоме.

Рабочий день Марии Мажинской продолжился мониторингом ситуации на предприятиях области, в том числе реализации инвестпроектов.

ОАО «Гомельский химический завод» осуществляет реконструкцию СКЦ-2 с увеличением мощности до 1 млн тонн моногидрата H2SO4 в год. Кроме того, в 2026 году приступили к реконструкции цеха сложно-смешанных минеральных удобрений с увеличением мощности до 220 тыс. тонн NPK удобрений в натуральном выражении и расширением номенклатуры выпускаемой продукции. Прорабатывается реализация еще нескольких проектов, в том числе создание производства водорастворимых минеральных удобрений.

Заместитель министра также ознакомилась с деятельностью ОАО «СПАРТАК». В настоящее время на предприятии реализуется три инвестиционных проекта, направленных на автоматизацию ряда производственных процессов. Эти проекты являются частью стратегии модернизации компании и будут способствовать удержанию прочных позиций на внутреннем рынке и наращиванию экспортного потенциала.

С руководством предприятий Мария Мажинская обсудила текущую ситуацию на производствах и дальнейшие планы развития.

Заместитель министра подчеркнула: «Инвестиции в экономику регионов – это инвестиции в будущее нашей страны. Мы стремимся создать условия для устойчивого развития каждого региона, обеспечивая их необходимыми ресурсами и поддержкой.

При этом критически важно повышать эффективность работы на всех уровнях – от отдельных предприятий до региональных управленческих структур: это позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы и быстрее достигать значимых результатов».
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