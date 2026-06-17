Александр Лукашенко 17 июня подписал указ №198 «О стимулировании роботизации», сообщает пресс-служба президента.

Документ принят в целях реализации соответствующих задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, которая была утверждена решением VII Всебелорусского народного собрания. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100 единиц на 10 тыс. работников.

Решение задачи по роботизации экономики будет осуществляться по двум направлениям. Первое - активизация внедрения роботов путем создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей. Второе - развитие собственного производства роботов и их инжиниринга.

В целях стимулирования этих направлений указом предоставляются льготы и преференции потребителям и производителям роботов, а также производственно-инжиниринговым организациям, обеспечивающим их внедрение и интеграцию.

Для потребителей роботов предусмотрено: снижение налогооблагаемой базы за счет возможности учесть для расчета налога на прибыль амортизацию с коэффициентом 1,5; освобождение роботов от ввозного НДС; полный вычет НДС в случае приобретения роботов на территории Республики Беларусь (возврат в течение 30 дней).

Для производителей и инжиниринговых компаний: освобождение роботов и их компонентов от ввозного НДС, а также предоставление резидентам Парка высоких технологий права на реализацию компонентов роботов для гарантийного и постгарантийного обслуживания, сдачу в аренду произведенных ими роботов. Это даст возможность трансформировать бизнес-модель и перейти от разовой продажи роботов к комплексному управлению продуктом. Включая такие этапы, как предпроектный анализ, разработка, долгосрочное обслуживание, системная интеграция и дистрибуция.

Роботизация производства - мировая практика. Она повышает конкурентоспособность продукции за счет снижения себестоимости производства и повышения качества продукции. Принятие указа обеспечит более динамичное развитие отрасли.