Минский автомобильный завод отгрузил первый в Беларуси газомоторный седельный тягач для ОАО «Гомельагротранса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, автопарк компании пополнил магистральный седельный тягач МАЗ-54402N-38529-031 на газомоторном топливе. Грузовик с колесной формулой 4х2 оборудован газовым двигателем класса Евро-5 и механической 16-ступенчатой коробкой передач.

Данная модификация тягача создавалась для конкретной задачи - тяжелых региональных перевозок с максимальной экономией топлива. Наличие встроенной системы гидроотбора позволяет использовать его с самосвальными полуприцепами. А увеличенная до 48 тонн допустимая масса автопоезда позволяет без проблем ставить в сцепку тяжелые трехосные прицепы.

«ОАО «Гомельагротранс» является нашим постоянным покупателем. Автопарк предприятия имеет практически всю линейку грузовой техники МАЗ: более 40 автомобилей и более 60 единиц прицепной техники, в том числе 2 тягача юбилейной серии МАЗ-54402L. А в скором времени компания приобретет еще один наш самосвал», - отметили в пресс-службе Минского автозавода.

Справка: ОАО «Гомельагротранс» - обслуживает организации агропромышленного комплекса и специализируется на доставке различных товаров сельскохозяйственным организациям и предприятиям пищевой промышленности Беларуси.