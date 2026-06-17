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Экономика РБ
МАЗ ОТГРУЗИЛ ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ ГАЗОМОТОРНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ДЛЯ «ГОМЕЛЬАГРОТРАНСА»
10:44 18.06.2026
Минский автомобильный завод отгрузил первый в Беларуси газомоторный седельный тягач для ОАО «Гомельагротранса».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, автопарк компании пополнил магистральный седельный тягач МАЗ-54402N-38529-031 на газомоторном топливе. Грузовик с колесной формулой 4х2 оборудован газовым двигателем класса Евро-5 и механической 16-ступенчатой коробкой передач.
Данная модификация тягача создавалась для конкретной задачи - тяжелых региональных перевозок с максимальной экономией топлива. Наличие встроенной системы гидроотбора позволяет использовать его с самосвальными полуприцепами. А увеличенная до 48 тонн допустимая масса автопоезда позволяет без проблем ставить в сцепку тяжелые трехосные прицепы.
«ОАО «Гомельагротранс» является нашим постоянным покупателем. Автопарк предприятия имеет практически всю линейку грузовой техники МАЗ: более 40 автомобилей и более 60 единиц прицепной техники, в том числе 2 тягача юбилейной серии МАЗ-54402L. А в скором времени компания приобретет еще один наш самосвал», - отметили в пресс-службе Минского автозавода.
Справка: ОАО «Гомельагротранс» - обслуживает организации агропромышленного комплекса и специализируется на доставке различных товаров сельскохозяйственным организациям и предприятиям пищевой промышленности Беларуси.
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