ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРЕСЕЧЕНА КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ГЕНПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА 12 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ


10:38 18.06.2026

По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, согласно материалам дел с 2025 года по май 2026 года для снижения затрат руководители частных фирм из г.Минска, занимающихся изготовлением строительных смесей, организовали систематическое хищение цемента и песка у государственных организаций.

Для этого они вовлекли в преступную деятельность должностных лиц, которые отвечали за ход работ и доставку строительных материалов. При этом надлежащий контроль за перемещением грузов на предприятиях не был обеспечен.

Как правило, хищения совершались с территорий строительных площадок и песчаных карьеров, а для их сокрытия оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы.

Похищенные материалы использовали для собственного производства бетона и других строительных смесей.

За время противоправной деятельности похищено более 340 тонн цемента и строительного песка в общем объеме свыше 470 кубометров.

Для исключения конкуренции с добросовестными организациями и максимального извлечения прибыли от реализации своей продукции представители коммерческих структур систематически передавали взятки должностным лицам государственных организаций. При этом сумма взятки изначально была учтена в стоимости предмета закупки, что необоснованно увеличивало бюджетные расходы.

Взяткополучатели приобретали строительные смеси в нарушение законодательства о закупках без проведения конкурентных процедур, после чего организовывали в адрес фирм взяткодателей первоочередную оплату.

Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в управления Следственного комитета по г.Минску и Минской области, ход их расследования взят на контроль.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2026
валюта курс
EUR 3.2159
USD 2.7716
RUB 3.8130
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2170 +0.0173
USD 2.7716 +0.0046
RUB 3.8130 -0.01
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2910 3.2970
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.6500 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1690
EUR/RUB 88.2000 89.0000
USD/RUB 75.7000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте