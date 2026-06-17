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Экономика РБ
ПРЕСЕЧЕНА КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ГЕНПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА 12 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
10:38 18.06.2026
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, согласно материалам дел с 2025 года по май 2026 года для снижения затрат руководители частных фирм из г.Минска, занимающихся изготовлением строительных смесей, организовали систематическое хищение цемента и песка у государственных организаций.
Для этого они вовлекли в преступную деятельность должностных лиц, которые отвечали за ход работ и доставку строительных материалов. При этом надлежащий контроль за перемещением грузов на предприятиях не был обеспечен.
Как правило, хищения совершались с территорий строительных площадок и песчаных карьеров, а для их сокрытия оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы.
Похищенные материалы использовали для собственного производства бетона и других строительных смесей.
За время противоправной деятельности похищено более 340 тонн цемента и строительного песка в общем объеме свыше 470 кубометров.
Для исключения конкуренции с добросовестными организациями и максимального извлечения прибыли от реализации своей продукции представители коммерческих структур систематически передавали взятки должностным лицам государственных организаций. При этом сумма взятки изначально была учтена в стоимости предмета закупки, что необоснованно увеличивало бюджетные расходы.
Взяткополучатели приобретали строительные смеси в нарушение законодательства о закупках без проведения конкурентных процедур, после чего организовывали в адрес фирм взяткодателей первоочередную оплату.
Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в управления Следственного комитета по г.Минску и Минской области, ход их расследования взят на контроль.
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