На первый план выходит модификация факторов риска — подход, учитывающий не идеальную модель поведения, а реальные особенности психологии человека.

По словам директора Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александра Розанова, современное здравоохранение должно рассматривать здоровье не как результат лечения заболеваний, а как ресурс, который необходимо сохранять и защищать на протяжении всей жизни.

«Здоровье — не результат лечения, а капитал, который нам дается с детства, — отметил он. — Мы должны перейти к гибкому управлению, к прагматичному подходу, основанному на концепции модификации рисков. Важно предупредить человека о факторах риска, научить их профилактировать, а если они уже есть — научить их модифицировать».

Новая концепция медицины

Новый виток развития профилактической медицины связан с внедрением концепции медицины здорового долголетия.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Правительства РФ Елена Скачкова напомнила, что акцент постепенно смещается еще дальше — от борьбы с факторами риска к работе с предрисками.

«Мы идем к трансформации — формату Медицины 3.0, которая действует не когда болезнь возникла и даже не тогда, когда сформировался фактор риска. Мы должны научиться выявлять первичные отклонения, которые еще не привели ни к заболеванию, ни к фактору риска, и корректировать их на самых ранних этапах», — подчеркнула она.

Адресный подход

Изменение роли медицины невозможно без человекоцентричного, адресного подхода к пациенту.

Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ) Андрей Киясов отметил, что современная наука все больше говорит о необходимости учитывать индивидуальные особенности человека и его биологическую предрасположенность.

Особое внимание эксперт уделил проблеме курения. По его словам, никотиновая зависимость у части людей имеет выраженную биологическую основу, а потому не всегда может быть преодолена.

«Есть категория взрослых людей, которые не могут отказаться от никотина, — пояснил ученый. — Для них необходимо искать способы снижения риска».

Спикер рассказал о проведенных в КФУ по поручению правительства исследованиях, посвященных изучению эффектов перехода взрослых курильщиков с обычных сигарет на сертифицированные системы нагревания табака. По словам Киясова, полученные результаты показали значительное снижение маркеров воздействия угарного газа и канцерогенов по сравнению с курением традиционных сигарет.

«Подход «все или ничего» — не наша тактика. Мы должны понимать, что существует большая группа курильщиков, которые не готовы полностью отказаться от курения. Для них необходимо использовать научно обоснованные способы снижения риска», — считает заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Беларуси Дмитрий Рузанов.

Ученый подчеркнул, что конечной целью остается общество, свободное от табака и никотина, однако путь к этой цели должен быть последовательным и реалистичным и учитывать все имеющиеся инструменты.

Эксперт также обратил внимание на необходимость жесткого контроля за рынком и борьбы с контрафактом.

«Я считаю, что абсолютно недопустима продажа любой табачной и никотинсодержащей продукции для детей и подростков — аудитории, для которой доступ к никотину должен быть строго ограничен. Но вместе с тем запретительные меры для тех взрослых, кто выбрал менее вредные способы потребления никотина, безусловно, не должны применяться», — добавил Рузанов.

Против контрафакта

Запреты не всегда приводят к ожидаемому результату, особенно если речь идет об изменении образа жизни, отметил директор Института образования и инноваций в области здравоохранения Бразилии Алекс Питер Дос Сантос.

Опыт Бразилии показывает, что даже после введения в 2024 году одного из самых жестких ограничительных режимов спрос на никотинсодержащую продукцию сохранился, а значительная часть рынка ушла в тень.

«Спрос никуда не пропал, — сообщил гость форума. — У нас огромное количество серого рынка, где продаются устройства доставки никотина, в основном контрафактные, и есть большое количество молодых людей, которые их используют».

Бразилии удалось существенно сократить распространенность курения благодаря налоговой политике, социальной рекламе и другим мерам профилактики. Однако сегодня, считает эксперт, необходим прагматичный подход, который сочетает защиту молодежи, информирование населения и доступ к научно обоснованным альтернативам для взрослых курильщиков.

Важность риск-ориентированного регулирования и борьбы с контрафактом отметил и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов.

«Если речь идет о контрафактной несертифицированной продукции — здесь запреты должны быть максимально жесткими, — заявил он. — Но запреты и ограничения как универсальный инструмент не работают. Наша задача — предоставить шанс тем людям, которые не могут избавиться от вредной привычки, и использовать для этого научно обоснованные инструменты».

Эксперты сходятся во мнении, что современная профилактика выходит далеко за рамки традиционной модели запретов. На первый план выходят раннее выявление предрисков, модификация факторов риска, защита несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции, противодействие контрафакту и использование научно обоснованных инструментов снижения вреда для взрослых потребителей.