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Экономика РБ


ГОМЕЛЬСТЕКЛО ПЕРЕВОДИТ ВСЕ ЗАКУПКИ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ НА БУТБ


09:34 18.06.2026

ОАО «Гомельстекло», крупнейший в Беларуси производитель листового стекла, переводит закупки технической кальцинированной соды на площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-служба биржевой площадки.

Такое решение принял генеральный директор предприятия Вячеслав Головацкий по итогам биржевых торгов, в ходе которых предприятие приобрело 7 тысяч тонн карбоната натрия российского происхождения на сумму 8,9 миллиона BYN, на условиях DAP граница Российской Федерации – Республика Беларусь.

Как сообщили в ОАО «Гомельстекло», договор с продавцом подписан, оплата проведена и первые 10 вагонов с грузом уже в пути. Таким образом, завод одной сделкой закрыл свою двухмесячную потребность в поставках технической соды.

В результате применения биржевого механизма экономический эффект для отечественного производителя стекла составил порядка 260 тысяч BYN, из которых 100 тысяч BYN – на условиях доставки груза.

«Перевод всех закупок кальцинированной соды на биржу – это экономически обоснованное решение, которое позволит нашему предприятию снизить издержки, упростить поиск поставщиков и в перспективе расширить их географию. В плане эффективности биржевая площадка на 100% оправдала наши ожидания, и в дальнейшем для приобретения соды мы намерены использовать исключительно этот закупочный инструмент», – подчеркнул Вячеслав Головацкий.

По информации БУТБ, ОАО «Гомельстекло» активно пользуется биржевой платформой не только для закупки сырья, но и для реализации готовой продукции, в том числе за рубеж. С начала года предприятие успешно реализовало на экспортных биржевых торгах 1,64 миллиона кв. м. листового стекла на 4,34 миллиона USD.
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