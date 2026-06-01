В январе-мае 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 88,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню января – мая 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,5% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 8,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 1,1%.