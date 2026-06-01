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Экономика РБ


БЕЛАРУСИ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСЗАКАЗА НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ


15:04 17.06.2026

В Беларуси система государственного заказа доказала свою эффективность при формировании стабилизационных фондов плодоовощной продукции и яблок в межсезонный период 2025/2026 годов, сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Переход на новый формат работы начался летом прошлого года после подписания указа № 232 от 11 июня 2025 года. В развитие этого документа Правительство приняло постановление №399, которое определило точные условия и объемы поставок для республиканских нужд. Согласно плану, внутренний рынок требовалось обеспечить продовольствием в объеме 157,22 тысячи тонн.

Реализация новых правовых механизмов позволила не просто выполнить, но и перевыполнить намеченные показатели. По итогам закупочной кампании фактическая закладка продукции в хранилища составила 162 тысячи тонн, что соответствует 103% от первоначальной общей потребности.

Помимо гарантированных объемов, государственное регулирование обеспечило социальную стабильность и ценовую доступность. В течение всего межсезонья розничные цены на овощи, борщевой набор и яблоки оставались неизменными, а торговые объекты и учреждения социальной сферы снабжались ресурсами стабфондов в полном объеме.

Параллельно с количественным насыщением рынка профильные ведомства повысили требования к качеству реализуемых товаров. Для этого были внесены изменения в профильный ГОСТ, увеличившие минимально допустимый размер продаваемого картофеля с прежних 35 миллиметров до 45–80 миллиметров.

Защита внутреннего рынка также сочеталась со строгим контролем внешних поставок. С сентября 2025 года по февраль 2026 года в стране действовало временное лицензирование экспорта яблок, в рамках которого МАРТ выдал шесть разрешений на вывоз продукции на общую сумму более 13,4 миллиона долларов США.
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