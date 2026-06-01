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Экономика РБ
МИНСК ПРИНИМАЕТ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ШОС
14:06 17.06.2026
В Национальном детском технопарке проходит масштабное мероприятие с участием министров образования государств-членов ШОС, сообщает Telegram-канал Минобразования.
Председатель Совета молодых учёных при Министерстве образования Беларуси Алексей Рогинский в общении с журналистами подчеркнул, что наша страна выступает с инициативой сделать Форум молодых ученых ШОС постоянно действующей платформой для выстраивания горизонтальных научных связей (данная идея закреплена в «Минской инициативе»).
«Инвестиции в молодежь, образование и науку – это инвестиции в будущее страны», – неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко.
Именно молодым ученым предстоит создавать технологии, которые изменят качество участникам содержательных дискуссий и ярких научных открытий.
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