Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае 2025 г. составил 44,6 млрд. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 32,5 рубля против 29,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2026 г. составил 42,9 млрд. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – мае 2026 г. составил 73,9 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – мае 2026 г. составил 3,1 млрд. рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.