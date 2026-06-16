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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,1%
12:33 17.06.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае 2025 г. составил 44,6 млрд. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 32,5 рубля против 29,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в январе – мае 2026 г. составил 42,9 млрд. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – мае 2026 г. составил 73,9 млрд. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – мае 2026 г. составил 3,1 млрд. рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января – мая 2025 г.
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