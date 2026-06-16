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Экономика РБ
НОВЫЕ САТУРАТОРЫ ЗАРАБОТАЛИ В ЦЕХАХ МТЗ
11:48 17.06.2026
Новые сатураторные установки заработали в семи структурных подразделениях Минского тракторного завода. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал технический инспектор труда первичной профсоюзной организации ОАО «МТЗ» Евгений Черемных.
«В настоящее время на предприятии работает более 100 сатураторов. В этом году было приобретено десять новых установок для газирования воды. Сегодня они обеспечивают водой сотрудников литейных цехов № 1 и 3, сталелитейного цеха, механических цехов № 2 и 4, цеха кабин, цеха № 94 механосборочного производства. Кроме того, в подразделениях работает более 120 питьевых фонтанчиков. Все они оснащены фильтрами для очистки. Жалоб по качеству воды не поступает», — отметил Евгений Черемных.
Как сообщили в управлении главного энергетика предприятия, с начала года отремонтировано около 15 сатураторных установок. Исправность питьевого оборудования находится под постоянным контролем специалистов УГЭ и первичной профсоюзной организации. Так, к началу летнего сезона представители комиссии по охране труда ППО ОАО «МТЗ» провели мониторинг организации питьевого режима в структурных подразделениях завода.
«Для полноценного обеспечения работников завода качественной водой важно в цехах вовремя проводить обслуживание оборудования, менять фильтры для очистки воды, поддерживать на нужном уровне санитарное состояние питьевых объектов. На это мы нацеливаем внимание руководителей подразделений и соответствующих служб», — подчеркнул технический инспектор труда.
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