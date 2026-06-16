В Минске ввели в эксплуатацию первый жилой дом в новом микрорайоне Лошица-10, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новостройка на 159 квартир получила официальный адрес: улица Янки Лучины, 19. Возле здания уже полностью завершены работы по благоустройству и озеленению территорий. Для местных жителей оборудовали вместительную автомобильную парковку, а во дворе установили яркую игровую площадку для детей.

Этот объект дал старт масштабному формированию жилого квартала в границах улиц Турова, Лучины и Смолича. Прямо сейчас по соседству с готовым зданием строители монтируют цокольный этаж второго дома (№ 4а по генплану). Новый пятисекционный корпус будет заметно крупнее первого: его общая площадь составит почти 12 тысяч квадратных метров, что позволит разместить 208 квартир.

Параллельно на площадке развернулись работы по возведению еще одного жилого здания — восьмисекционного дома № 3 по генплану, отличительной чертой которого станет сквозная арка. В данном корпусе запроектировано 297 квартир общей площадью более 18,7 тысячи квадратных метров. На текущий момент строители заняты устройством надежного свайного основания: из 1087 необходимых забивных свай установлено уже больше половины.

Использование такого типа фундамента связано со специфическими геологическими особенностями местного грунта. Всего в Лошице-10 планируют возводить современные 9-10-этажные дома популярной серии М464-У1. Благодаря использованию поворотных секций архитекторы смогут создать уютные и полностью закрытые дворовые пространства.

Будущие новоселы получат жилье в районе с уже развитой и доступной инфраструктурой. Буквально через дорогу от нового квартала работают школа, детская поликлиника и детский сад. Кроме того, в самом центре микрорайона проектировщики предусмотрели место для строительства еще одного дошкольного учреждения, которое сможет принять 190 воспитанников.

Реализацией масштабного проекта занимается сильная команда государственных организаций. В роли заказчика строительства выступает «УКС Мингорисполкома», разработку проектной документации выполнили специалисты института «Минскпроект», а генеральным подрядчиком является предприятие ОАО «МАПИД».