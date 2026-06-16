Сеть зарядных станций Zaryadka запустила специальные бонусные тарифы для зарядки электромобилей юрлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, к пополнениям от 1000 рублей на корпоративный баланс платформа добавит 10% от внесенной суммы. Стоимость зарядки с учетом бонусов стартует от 0,43 рубля за 1 кВт•ч.

Финальная стоимость зарядки зависит от места и времени. Так, на зарядном дискаунтере в промзоне Шабаны с учетом бонусов она будет стоить от 43 копеек за 1 кВт•ч круглосуточно (без бонуса - 48 копеек). Аналогично можно сэкономить при зарядке по ночному тарифу на других станциях.

В сети отмечают, что программа для физических лиц оказалась крайне востребованной, в связи с чем настало время распространить ее и на корпоративных клиентов, предоставив им такие же бонусы, как и физическим лицам.

«После успешного запуска программы для физических лиц мы получили большое количество обращений от представителей бизнеса. Они хотят пользоваться теми же преимуществами при обслуживании корпоративного транспорта. Мы решили учесть эти пожелания и расширили программу, распространив ее на юридических лиц. Прежде всего, бонусная программа окажется актуальной для такси и владельцев автопарков», — отмечают в Zaryadka.

Предложение позволяет компаниям заранее сформировать запас средств на зарядку корпоративного автопарка и одновременно получить дополнительные бонусы. По условиям они начисляются на баланс аккаунта и могут быть использованы исключительно для оплаты услуг в сети Zaryadka. При возврате внесенных денежных средств, по которым начислен бонус, он аннулируется.

В Zaryadka подчеркивают, что развитие корпоративного сегмента становится одним из ключевых направлений рынка электротранспорта. Все больше предприятий переводят служебный транспорт на электротягу, потребность в зарядке продолжает расти.