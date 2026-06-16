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Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 6,4%


10:01 17.06.2026

За январь-апрель 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 7,8%, рентабельность продаж – 6,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2026 г. составила 105,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 12,2 млрд. рублей, или 11,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2026 г. составила 123,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 13,3 млрд. рублей, или 10,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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