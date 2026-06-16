Воспитанники SOS-Детской деревни в Марьиной Горке завершили обучение в рамках проекта МТС #ШколаЦифровойГрамотности. Подростки освоили курс по кибербезопасности, осознанному использованию гаджетов и основам работы с нейросетями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, проект направлен на повышение цифровой грамотности подростков, оставшихся без попечения родителей или находящихся в группе риска. За несколько недель интенсивных занятий ребята прошли множество полезных тем: от устройства смартфонов и безопасного серфинга в интернете до защиты от кибербуллинга, распознавания мошеннических схем и первых шагов в работе с нейросетями. Завершающим аккордом стал профориентационный модуль, где подростки научились составлять резюме, оформлять портфолио и пользоваться онлайн-ресурсами для поиска работы.

Главная особенность обучения — максимальная практическая направленность. Ребята слушали лекции и сразу применяли знания: осваивали полезные сервисы, настраивали защиту своих профилей в соцсетях, пробовали создавать тексты и изображения с помощью нейросетей. Помогали им в этом планшеты Huawei MatePad 11.5 — благодаря им процесс стал наглядным, интерактивным и по-настоящему увлекательным.

«Цифровые навыки сегодня — это базовая потребность, особенно для подростков, которые только начинают свой путь во взрослую жизнь. Наша задача — дать им не абстрактные знания, а реальные инструменты, которые помогут защищать себя в сети, грамотно пользоваться технологиями и делать первые шаги к будущей профессии. Отрадно видеть, с каким интересом ребята погружались в темы и как уверенно применяли полученные навыки на практике», — отметила глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

«Для наших воспитанников такие проекты — настоящий мост в современный цифровой мир. Многие ребята только начинают активно пользоваться цифровыми инструментами. Курс МТС помог им не только научиться защищать себя в сети, но и увидеть в технологиях инструмент для саморазвития и построения карьеры», — прокомментировала руководитель отдела по работе с партнерами SOS-Детских деревень в Беларуси Татьяна Джунеджа.

Следующим местом проведения занятий проекта #ШколаЦифровойГрамотности станет SOS-Детская деревня в Боровлянах.

Справка: МТС последовательно реализует проекты по повышению цифровой грамотности для уязвимых категорий детей. Инициатива #ШколаЦифровойГрамотности для воспитанников интернатных учреждений стартовала в 2025 году. Всего обучение цифровым навыкам прошли ребята из девяти учреждений образования в Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областях.