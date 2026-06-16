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Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 1,1%
09:15 17.06.2026
В Беларуси грузооборот транспорта в январе – мае 2026 г. составил 29 452,4 млн. тонно-километров, или 101,1% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – мае 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 11 259,3 млн. пассажиро-километров, или 107,8% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 704,1 млн. человек, или 100,8% к январю – маю 2025 г.
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