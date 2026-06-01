Экономика РБ

ВЫСТАВКА «У ИСТОКОВ ПЛАНИРОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МИНЭКОНОМИКИ» ОТКРЫЛАСЬ В МИНИСТЕРСТВЕ

16:52 16.06.2026 По случаю 105-летия экономических органов Беларуси Министерством экономики совместно с Национальным архивом организована выездная выставка «У истоков планирования: историческое наследие Минэкономики». В открытии выставки приняли участие vинистр экономики Юрий Чеботарь и директор Национального архива Андрей Демянюк. Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, экспозиция подготовлена на основе уникальных материалов Национального архива Республики Беларусь и раскрывает ключевые этапы становления системы экономического планирования и управления в стране. Посетители выставки смогут познакомиться с архивными документами, отражающими формирование экономических институтов, разработку планов развития народного хозяйства. Также представлена информация о сотрудниках Госплана – участниках Великой Отечественной войны. Юрий Чеботарь подчеркнул значимость события: «Изучая исторический опыт планирования, мы лучше понимаем, какие подходы доказали свою эффективность, а какие требовали корректировки. Для современных экономистов и управленцев эти документы – ценный источник знаний и одновременно напоминание о высокой ответственности, которая всегда лежала на плечах специалистов нашего ведомства. 105 лет истории – это фундамент, на котором мы строим устойчивую экономику страны».