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Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 8%


16:05 16.06.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2026 г. составили 108% к уровню января-апреля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
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