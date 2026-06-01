В Беларуси стартовали продажи Яндекс Дропс — первого носимого ИИ-устройства Яндекса с Алисой AI, сообщает пресс-служба Яндекса.

Белорусские пользователи уже знакомы с Алисой по Станциям и ТВ Станциям, теперь ИИ-ассистент становится ещё более персональным: к передовой ИИ-модели Алисе AI можно обращаться голосом прямо через наушники — на улице, в транспорте, по дороге на встречу или во время повседневных дел.

Алиса AI помогает прямо на ходу

На Станциях Алиса помогает дома: включает музыку, рассказывает о погоде и новостях, помогает с учёбой, отвечает на вопросы и управляет устройствами умного дома. В наушниках — ИИ-ассистент доступен в любой момент: на прогулке, в дороге, магазине, офисе или спортзале.

В Яндекс Дропс Алиса AI отвечает прямо на ходу. Например, по дороге на работу можно попросить нейросеть объяснить незнакомый термин из рабочей переписки. В супермаркете — уточнить, что за добавка скрывается за кодом в составе продукта, или прикинуть, какое блюдо приготовить из того, что есть на прилавке. А во время путешествия — узнать о месте вокруг, не доставая телефон.

Алиса AI — это мощная универсальная нейросеть Яндекса, которая доступна на русском языке и умеет решать не только повседневные, но и сложные задачи: она может объяснить непонятное простыми словами, суммаризировать информацию из разных источников, подсказать креативную идею или помочь быстро разобраться в новой теме.

С октября прошлого года нейросеть доступна в приложении Алиса AI, а теперь еще и в Яндекс Дропс. В приложении Алиса AI нейросеть даёт подробные ответы, а в Яндекс Дропс отвечает лаконичнее — так, чтобы информацию было удобно воспринимать на слух. При этом диалог, начатый в наушниках, не теряется: он сохраняется в приложении Алиса AI в разделе «Наушники Дропс» и остаётся доступен на смартфоне и компьютере.

«Моя память»: Алиса AI запомнит и напомнит важное

Владельцы Яндекс Дропс первыми получат доступ к новой функции Алисы AI «Моя память». Она помогает сохранять мысли, дела и договорённости в любой момент: по дороге с работы, после встречи, на прогулке, в магазине, перед поездкой или между повседневными делами. Достаточно сказать Алисе, что нужно запомнить, — нейросеть сама превратит голосовую заметку в понятную запись, список или напоминание.

Например, можно попросить Алису сохранить список документов перед походом в МФЦ, составить список дел перед отпуском, запомнить вопросы для врача или банка, напомнить купить закуски к просмотру фильма или забрать заказ из маркетплейса. Позже не нужно искать эту информацию в разных мессенджерах, заметках или скриншотах — достаточно спросить Алису: «Напомни, что осталось сделать из списка дел для отпуска?», «Какие документы нужно взять в МФЦ?» или «Куда сходить поужинать на Зыбицкой улице?» Также все записи будут доступны в приложении Алиса AI в разделе «Моя память» на смартфоне и компьютере, на Яндекс Станциях и ТВ Станциях на русском языке. Записи можно добавлять, редактировать и удалять вручную или голосом.

Музыка, звонки и умный дом управляются голосом

Яндекс Дропс работают и как полноценные беспроводные наушники для музыки, звонков и голосового управления умным домом. Через них можно попросить Алису AI включить любимый плейлист, переключить трек, сделать звук тише или громче, включить дома свет или набрать номер друга, поликлиники или другой организации — нейросеть найдёт нужный номер в контактах или в интернете.

Наушники понимают быстрые команды, которые срабатывают даже без интернета: «Тише», «Стоп», «Продолжи» и другие. Алгоритм обучен так, чтобы Дропс слышали команды даже в шумных местах — на улице, в транспорте, торговом центре или спортзале.

За качество звука отвечает 11-миллиметровый аудиодрайвер. Для тех, кто хочет настроить звучание под себя, в приложении есть эквалайзер. В наушниках доступны три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Шумоподавление работает не только при прослушивании музыки, но и во время звонков — в микрофонах, чтобы голос звучал чище на фоне городского шума.

Наушники оснащены сенсором: нажатием можно управлять звонками, воспроизведением и шумоподавлением, а касанием — регулировать громкость. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54 и подходит для прогулок и тренировок. С шумоподавлением и использованием Алисы AI Дропс работают без подзарядки до пяти часов, а если отключить эти функции — до восьми.

Яндекс Дропс уже доступны в белом, чёрном и фиолетовом цветах в магазинах: «Электросила», «На связи», «А1», «Ксистор», «21 век», «МТС», «5 элемент» по цене 349 рублей.