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Экономика РБ
МИНПРОМ И МИНОБР ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
14:15 16.06.2026
На базе холдинга «Горизонт» 12 июня состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки кадров для промышленного комплекса Республики Беларусь с участием министра промышленности Андрея Кузнецова, министра образования Андрея Иванца, руководителей ведущих промышленных предприятий, высших учебных заведений и колледжей страны, сообщает пресс-служба МАЗа.
О том, какая работа ведется Минским автомобильным заводом с белорусскими учебными заведениями, рассказал генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.
В числе ярких совместных проектов — созданный в 2022 году на базе МАЗа учебный центр «МАЗ-БНТУ».
Здесь студенты ведущего технического вуза страны получают теоретические и практические знания в инженерной профессии, имеют возможность в процессе обучения взаимодействовать с производством и специалистами МАЗа при подготовке курсовых и дипломных работ.
Кроме этого, в 2025 году на базе Центра компетенций по проектированию интегрированных интеллектуальных систем для автомобиле- и тракторостроения в БГУИРе создана совместная конструкторско-исследовательская лаборатория (СКИЛ) Минского автомобильного завода.
Сотрудничество МАЗа и БГУИРа нацелено на реализацию совместных научных проектов: студенты создают те инновационные проекты, которые востребованы на Минском автомобильном заводе. Для улучшения материально-технической базы СКИЛ Минский автозавод к началу нового учебного года планирует передать в университет обучающий стенд, с помощью которого учащиеся смогут детально изучать конструкцию и оснащение современного электробуса МАЗ.
Плодотворное сотрудничество МАЗа с учебными заведениями позволяет студентам получить практические навыки от опытных специалистов нашего предприятия, способствует подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, является дополнительным драйвером для привлечения молодежи работать на Минский автозавод.
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