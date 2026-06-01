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Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,3%


13:45 16.06.2026

В Беларуси январе-мае 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 10,5 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 10,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,4%, яиц – 90,6%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 769,8 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в январе-мае 2025 г., молока – 3818,4 тыс. тонн (на 2,7% больше), яиц получено 1440,3 млн. штук (100,01% к уровню соответствующего периода предыдущего года).

На 1 июня 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов, птицы – 52,7 млн. голов.
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