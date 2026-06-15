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Экономика РБ


НА БЕЛАЗЕ ПОЭТАПНО ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ 10 КРУПНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ


13:20 16.06.2026

Десять горизонтально-фрезерных центров стали важной частью цеха программных станков БЕЛАЗа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, новая линия для высокоточной обработки деталей карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн – это не просто технологическое переоснащение, это стратегический шаг, чтобы сделать нашу технику еще качественнее и надежнее.

«Продолжаем интегрировать в производство современное оборудование с программным управлением, – рассказывает заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев. – Новые многофункциональные обрабатывающие центры выводят обработку деталей на принципиально новый уровень и придают производству необходимую гибкость в оперативном освоении новых видов продукции и быстрой адаптации к запросам потребителей».

Оборудование масштабной линии, расположившейся на участке механической обработки корпусных деталей и деталей тел вращения цеха программных станков, вводилось в строй поэтапно: восемь центров в течение прошлого года, а еще два – введены в эксплуатацию этой весной.

За одну установку заготовки на новых программно-управляемых станках осуществляется целый комплекс высокоточных операций металлообработки, включающий фрезерование, растачивание, нарезание резьбы, сверление элементов подвески, рулевого управления и корпусных деталей – всего около 30 видов изделий. Один оператор обслуживает два таких центра. Технология комплексной обработки за одну установку сокращает трудоемкость и увеличивает производительность изготовления комплектующих.

БЕЛАЗ модернизирует производственные цеха и совершенствует технологические процессы для реализации политики предприятия по совершенствованию качества продукции. Как результат – еще более надежные и эффективные карьерные машины.
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