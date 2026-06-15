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Экономика РБ
МИНФИН СКОРРЕКТИРОВАЛ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ ДРАГМЕТАЛЛЫ
12:36 16.06.2026
Постановлением Министерства финансов от 10 июня 2026 г. № 25 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
золото – 375 пробы – Br137,67 (ранее Br152,53); 500 – Br183,56 (ранее Br203,37); 583, 585 – Br214,77 (ранее Br237,94); 750 – Br275,34 (ранее Br305,06); 900 – Br330,41 (ранее Br366,07); 916 – Br336,28 (ранее Br372,57); 950 – Br348,76 (ранее Br386,4); 958 – Br351,7 (ранее Br389,66);
платина – 950 – Br149,77 (ранее Br163,44);
серебро – 750 – Br4,61 (ранее Br4,76); 800 – Br4,92 (ранее Br5,07); 875 – Br5,38 (ранее Br5,55); 916 – Br5,63 (ранее Br5,81); 925 – Br5,69 (ранее Br5,86); 960 – Br5,9 (ранее Br6,09).
Постановление Министерства финансов от 2 апреля 2026 г. № 16 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
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