Постановлением Министерства финансов от 10 июня 2026 г. № 25 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br137,67 (ранее Br152,53); 500 – Br183,56 (ранее Br203,37); 583, 585 – Br214,77 (ранее Br237,94); 750 – Br275,34 (ранее Br305,06); 900 – Br330,41 (ранее Br366,07); 916 – Br336,28 (ранее Br372,57); 950 – Br348,76 (ранее Br386,4); 958 – Br351,7 (ранее Br389,66);

платина – 950 – Br149,77 (ранее Br163,44);

серебро – 750 – Br4,61 (ранее Br4,76); 800 – Br4,92 (ранее Br5,07); 875 – Br5,38 (ранее Br5,55); 916 – Br5,63 (ранее Br5,81); 925 – Br5,69 (ранее Br5,86); 960 – Br5,9 (ранее Br6,09).

Постановление Министерства финансов от 2 апреля 2026 г. № 16 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.