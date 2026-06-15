Первые пять месяцев года на рынке квартир в Минске прошли неровно: весной активность покупателей заметно выросла, а к маю стала спокойнее. По данным Национального кадастрового агентства, в марте 2026 года рынок жилой недвижимости продолжил восстановление: в январе было зарегистрировано 727 сделок, в феврале — 1053, в марте — 1076. Похожую динамику показывает статистика Куфар Недвижимости: пик успешных сделок здесь пришелся на апрель, а медианная стоимость квадратного метра к маю выросла до 6030 рублей — максимума за первые пять месяцев года.

По цене за метр Минск двигался без резких скачков, но с заметным ростом к маю. В январе медианная стоимость квадратного метра по успешным сделкам составляла 5529 рублей, в феврале почти не изменилась, в марте и апреле поднялась выше 5700 рублей, а в мае достигла 6030 рублей. На итоговую медиану влияет состав сделок: какие квартиры, в каких районах и какого типа чаще доходили до продажи в конкретный месяц.

По активности картина была более волнообразной. В феврале количество успешных сделок на Куфар Недвижимости выросло на 12% к январю, в марте просело примерно на 4%, а в апреле снова прибавило на 10% и вышло на максимум за пять месяцев. В мае активность снизилась почти на четверть. Получается весенний сценарий: рынок разогнался к апрелю, а к началу лета стал спокойнее.

Главной опорой рынка оставалась вторичка: на нее пришлось почти в четыре раза больше успешных сделок, чем на новостройки. При этом стоимость метра на вторичном рынке росла без резких скачков и к маю достигла 5913 рублей. Новостройки менялись заметнее: в апреле медианный метр поднимался до 6835 рублей, а в мае составил 6548 рублей. Даже после снижения цена осталась выше, чем у вторичного жилья.

Самый массовый интерес традиционно собрали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. У однушек медианная стоимость метра в мае составила 6269 рублей — ниже мартовско-апрельского уровня, но выше января. У двушек, наоборот, май оказался самым дорогим месяцем за период: медианный метр вырос до 6003 рублей. Трехкомнатные квартиры весной тоже оживали по сделкам, но по стоимости метра к маю выглядели спокойнее; в категориях на четыре комнаты и больше сделок было мало, поэтому медиана могла меняться резче.

Если смотреть по районам, самый активный рынок — в Октябрьском: здесь одновременно большой выбор и высокий объем успешных продаж. Следом идут Фрунзенский, Первомайский и Московский районы. Самым дорогим по медианной стоимости метра стал Центральный район — 6850 рублей за м². Далее идут Московский — 5957 рублей, Октябрьский — 5903 рубля и Партизанский — 5892 рубля. Самый доступный метр — в Заводском и Ленинском районах: 5096 и 5176 рублей соответственно.

При этом цена и активность не всегда совпадают. Заводской район выделяется по соотношению сделок и объема предложения: объявлений там меньше, чем в крупных районах, но успешных сделок относительно много. Московский выглядит сильным и по спросу, и по цене метра. Центральный остается самым дорогим, но по соотношению сделок и предложений рынок здесь менее быстрый: выбор большой, стоимость высокая, а покупатель, судя по статистике, принимает решение осторожнее.

В областных центрах стоимость метра двигалась по-разному. Самым активным за пять месяцев выглядел Гомель: максимум успешных сделок пришелся на май, а медианная стоимость метра держалась около 3 тысяч рублей. Самая высокая средняя медианная стоимость метра за январь–май — в Бресте: около 3371 рубля за м², причем к маю показатель вырос до 3574 рублей. Гродно тоже оставался среди более дорогих региональных центров — в среднем около 3160 рублей за м². В Могилеве метр постепенно дорожал и к маю достиг 3131 рубля, а Витебск оставался самым доступным среди областных центров — в среднем около 2772 рублей за м².