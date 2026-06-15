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Экономика РБ


БЖД РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫВОЗУ ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


11:15 16.06.2026

Белорусская железная дорога реализует новые транспортно-логистические решения по вывозу продукции белорусских предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, одним из основных логистических направлений и ближайшим морским портом для белорусских грузов является современный глубоководный порт Бронка в Санкт-Петербурге. Развивая свои портовые мощности для обеспечения бесперебойного выхода белорусской продукции на внешние рынки, расширяется и география стран мира, куда может быть доставлен груз.

Уже растет спрос на логистику через порт Бронка: среди активных пользователей нового маршрута такие белорусские компании, как ООО «Витебская лесопилка», ООО «КимаБел», предприятия Гродненской области и другие организации, отправляющие свою продукцию в полносоставных контейнерных поездах.

Актуальным и важным вопросом обеспечения вывоза экспортного груза является его своевременная доставка до порта.

Белорусской железной дорогой разработано и утверждено расписание отправления контейнерного поезда №1158 длиной 57 условных вагонов со станций БЖД назначением в порт Бронка. Белорусская железная дорога готова к расширению номенклатуры перевозимых грузов и участников нового логистического проекта.
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