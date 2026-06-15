|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ОТМЕЧАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС МАЗ 350
11:01 16.06.2026
На рынке пассажирского транспорта Беларуси наблюдается рост заинтересованности в приобретении нового трехосного туристического автобуса МАЗ 350 Минского автомобильного завода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе производителя, так, после приобретения первого МАЗ 350, КУП «Брестский общественный транспорт» принял решение о закупке еще 2 единиц: один из них уже прибыл в автопарк накануне. 10 туристических автобусов Минский автомобильный завод изготовит для Гомеля. По заказу потребителя — Гомельоблавтотранса — транспорт будет окрашен в белый цвет. Новые автобусы будут колесить и по Пинску — в этот город поставят 2 единицы МАЗ 350.
Кроме этого, в приобретении техники заинтересованы и другие города. Сотрудниками управления продаж пассажирской техники с представителями автобусных парков ведется работа в этом направлении.
Всего Минский автомобильный завод уже поставил 20 единиц МАЗ 350.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2026
Курсы в банках
на 16.06.2026
Конвертация в банках
на 16.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте