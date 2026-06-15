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Экономика РБ


МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ОТМЕЧАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС МАЗ 350


11:01 16.06.2026

На рынке пассажирского транспорта Беларуси наблюдается рост заинтересованности в приобретении нового трехосного туристического автобуса МАЗ 350 Минского автомобильного завода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе производителя, так, после приобретения первого МАЗ 350, КУП «Брестский общественный транспорт» принял решение о закупке еще 2 единиц: один из них уже прибыл в автопарк накануне. 10 туристических автобусов Минский автомобильный завод изготовит для Гомеля. По заказу потребителя — Гомельоблавтотранса — транспорт будет окрашен в белый цвет. Новые автобусы будут колесить и по Пинску — в этот город поставят 2 единицы МАЗ 350.

Кроме этого, в приобретении техники заинтересованы и другие города. Сотрудниками управления продаж пассажирской техники с представителями автобусных парков ведется работа в этом направлении.

Всего Минский автомобильный завод уже поставил 20 единиц МАЗ 350.
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