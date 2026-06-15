Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О подтверждении целевого назначения товаров".

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях реализации условий ввоза на территорию Республики Беларусь из Китайской Народной Республики диоксида титана, алюминиевой фольги и графитированных электродов, определенных решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2025 года №96, от 14 октября 2025 года №97 и от 17 ноября 2025 года №101.

Постановлением определен порядок выдачи уполномоченными органами подтверждения целевого назначения товара, ввозимого без уплаты антидемпинговой пошлины и в пределах ежегодных объемов, при условии его использования при производстве продукции организациями Республики Беларусь.

С учетом обеспечения интересов заинтересованных лиц всех форм собственности и территориальной доступности административной процедуры в качестве уполномоченных органов определены Минпром, концерн "Беллесбумпром", облисполкомы и Минский горисполком.

Предусмотренные в постановлении подходы направлены на обеспечение доступности квоты различным импортерам, а также позволят оперативно перераспределять неиспользованные объемы и обеспечивать максимальную выборку квоты в рамках календарного года. Постановление также направлено на защиту отечественных производителей и обеспечение их необходимым сырьем.