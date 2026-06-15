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Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МИНСКE С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,2%
09:24 16.06.2026
Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 103,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,3%, потребительские товары – 100,4% и 101,9% соответственно.
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