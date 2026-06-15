Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 103,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,6% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 105,3%, потребительские товары – 100,4% и 101,9% соответственно.