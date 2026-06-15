В регате приняли участие 15 команд и более 70 яхтсменов, включая опытных спортсменов, любителей и представителей СМИ.

Любительская регата в формате выходного дня вновь доказала: парусный спорт доступен каждому независимо от опыта. Наряду с титулованными спортсменами на старт выходили новички, а программу мероприятия насытила ежегодная регата партнеров и СМИ, традиционно приуроченная к открытию летнего парусного сезона.

«Наша главная цель – популяризировать парусный спорт и сделать его по-настоящему массовым. Мы рады, что с каждым этапом число желающих попробовать себя в парусе растет», – отметили организаторы проекта.

Спортивные итоги

15 команд и более 70 участников – от опытных яхтсменов до журналистов и партнеров клуба – боролись за победу в трех захватывающих гонках.

Для постоянных участников Кубка Минского моря это был шанс заработать рейтинговые очки. Лучше всех с задачей справилась команда Novasail Ольги Маняти, завоевав первое место.

«Борьба была захватывающая. Особенно порадовало количество экипажей среди пятнадцати лодок стартовать – это здорово. Было много захватывающих моментов, которые щекотали нервы. В общем, классно! День и регата удались! Новичков было много, но они не смотрелись новичками с такими матерыми шкиперами, поэтому было здорово соревноваться. Ветер, как всегда, на Минском море крутил-вертел – это его задача!» – рассказала рулевая Novasail Ольга Маняти.

Вторую ступень пьедестала заняла команда «Билэйза», уступив лидерам всего 1,5 очка. Тройку призеров замкнула команда W Sailing Team.

«Очень сложная регата, физически напряженная и интересная, потому что был порывистый ветер, который менял направление. Могу сказать, что с точки зрения получения опыта для меня, во всяком случае, это была очень сильная гонка. Действительно сложный ветер, постоянно подкидывало. Нам есть, над чем поработать – над слаженностью команды. Надеюсь, на следующих гонках улучшимся и будем занимать только первые места», – отметил Кирилл Новиков из W Sailing Team.

Зачет СМИ: журналисты в роли яхтсменов

Около 30 представителей крупнейших медиа – Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, МГТРК «Мир», «Европа плюс ТВ», «5 канал», БелТА и других изданий – приняли вызов стихии. Множество разноцветных веревок, незнакомые яхтенные термины, разнообразные маневры и быстрые команды шкипера - новичкам приходилось непросто в первый раз покорять стихию воды и ветра. Но на финише всех ждали невероятные эмоции, азарт, восторг и удовольствие!

По итогам регаты в медиа-зачете места распределились следующим образом:

• 1 место – команда «Билэйза»

• 2 место – команда «Европа плюс»

• 3 место – команда «Мужчины пашут, дамы машут»

«Спорт объединяет, и в целом мероприятие организовано замечательно, очень много эмоций. Это мой первый мой опыт, как и для многих участников. Погода не подвела, дождя не было. Нам попался очень опытный шкипер Александр Халецкий. Он с шести лет занимается парусным спортом, и это тоже поспособствовало тому, что все прошло очень классно, профессионально, отлажено. Мы быстро всему научились и прямо в процессе входили в суть этого вида спорта, – поделился Дмитрий Заплешников из команды «Европа плюс».

Ярким завершением мероприятия стала церемония награждения с вручением медалей и призов, а также гастрономический праздник, который подарил гостям вкусные впечатления и приятное общение на берегу.

Организаторы выражают отдельную благодарность за поддержку регаты генеральным партнерам – Tenzor Consulting Group и СберСити, партнерам второго этапа Кубка Минского моря – брендам Bonifique, Галерея вкуса, Liorro coffee, Homik, Comfort Zone, Дарида и Чайная почта за предоставленные призы и подарки.

Серия Кубка Минского моря продолжается – впереди еще 7 этапов летнего сезона. Следующая встреча участников пройдет 28 июня в Tenzor Sailing Club вместе с драйвовыми гонками, адреналином и новыми участниками на старте!