Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

16:38 15.06.2026 В Беларуси на фоне роста доверия к белорусскому рублю как средству сбережения продолжается снижение уровня валютизации экономики, сообщает пресс-служба Национального банка. В мае 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 67,7% с 62,3% годом ранее Улучшение структуры денежного предложения обусловлено опережающими темпами роста средней рублевой денежной массы по сравнению со средней широкой денежной массой. Годовой прирост данных показателей составил 27,8% и 17,5% соответственно Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 23,5%, при этом вклады физлиц выросли на 40,5%.