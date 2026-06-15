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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
16:38 15.06.2026
В Беларуси на фоне роста доверия к белорусскому рублю как средству сбережения продолжается снижение уровня валютизации экономики, сообщает пресс-служба Национального банка.
В мае 2026 года доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе возросла до 67,7% с 62,3% годом ранее
Улучшение структуры денежного предложения обусловлено опережающими темпами роста средней рублевой денежной массы по сравнению со средней широкой денежной массой. Годовой прирост данных показателей составил 27,8% и 17,5% соответственно
Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев увеличилась на 23,5%, при этом вклады физлиц выросли на 40,5%.
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