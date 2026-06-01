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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ПРИПЯТСКОЕ ПОЛЕСЬЕ ДЕРЖИТ КУРС НА СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ


16:19 15.06.2026

Развитие 9 районов Припятского Полесья является стратегической задачей не только для Брестской и Гомельской областей, но и для всей страны. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в г. Столине, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замминистра экономики рассказала о системном внимании к региону, результатах социально-экономического развития, задачах и перспективах развития Припятского Полесья.

Мария Мажинская также подробно остановилась на оперативных результатах Программы развития районов Припятского Полесья за 2025 год и текущий период 2026 года:

«Программа включает более 400 мероприятий по трем ключевым блокам: «Экономика высокого качества», «Регион физического и духовного благополучия», «Регион для комфортной жизни».

По всем направлениями есть положительные результаты. В 2025 году завершили 57 мероприятий.

Так, в промышленности в Ганцевичском районе организовано биофармацевтическое производство, в Столинском районе проведена техническая модернизация торфопресса.

В сельском хозяйстве реализовано 12 мероприятий, закуплено 300 единиц техники.

Активно реализуются мероприятия в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. В 2026 году приступили к возведению масштабного автомобильного моста через р. Припять, который соединит Столинский и Лунинецкий районы и значительно повысит транспортную доступность и улучшит комфортность проживания жителей Полесья.

Набирает обороты развитие туризма с учетом уникального и богатого природного потенциала региона».

Кроме того, заместитель министра напомнила о новых инструментах и доступных финансовых механизмах для реализации мероприятий Программы. Среди них кредитные продукты «Сильные регионы», «Туристический потенциал», «Технологическая самодостаточность».

«Совместными усилиями мы сможем сделать Припятское Полесье регионом с современной экономикой и высоким качеством жизни», – резюмировала Мария Мажинская
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