|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ПРИПЯТСКОЕ ПОЛЕСЬЕ ДЕРЖИТ КУРС НА СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИКУ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
16:19 15.06.2026
Развитие 9 районов Припятского Полесья является стратегической задачей не только для Брестской и Гомельской областей, но и для всей страны. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в г. Столине, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Замминистра экономики рассказала о системном внимании к региону, результатах социально-экономического развития, задачах и перспективах развития Припятского Полесья.
Мария Мажинская также подробно остановилась на оперативных результатах Программы развития районов Припятского Полесья за 2025 год и текущий период 2026 года:
«Программа включает более 400 мероприятий по трем ключевым блокам: «Экономика высокого качества», «Регион физического и духовного благополучия», «Регион для комфортной жизни».
По всем направлениями есть положительные результаты. В 2025 году завершили 57 мероприятий.
Так, в промышленности в Ганцевичском районе организовано биофармацевтическое производство, в Столинском районе проведена техническая модернизация торфопресса.
В сельском хозяйстве реализовано 12 мероприятий, закуплено 300 единиц техники.
Активно реализуются мероприятия в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. В 2026 году приступили к возведению масштабного автомобильного моста через р. Припять, который соединит Столинский и Лунинецкий районы и значительно повысит транспортную доступность и улучшит комфортность проживания жителей Полесья.
Набирает обороты развитие туризма с учетом уникального и богатого природного потенциала региона».
Кроме того, заместитель министра напомнила о новых инструментах и доступных финансовых механизмах для реализации мероприятий Программы. Среди них кредитные продукты «Сильные регионы», «Туристический потенциал», «Технологическая самодостаточность».
«Совместными усилиями мы сможем сделать Припятское Полесье регионом с современной экономикой и высоким качеством жизни», – резюмировала Мария Мажинская
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2026
Курсы в банках
на 15.06.2026
Конвертация в банках
на 15.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте