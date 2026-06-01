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Экономика РБ


МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ПЛУГА


15:49 15.06.2026

На Минском заводе шестерен завершили испытания агрегата составного пахотного 8–10-корпусного навесного, оборотного АСП-(5+1+1)+3 с системой защиты «срезной болт». Об этом «Трактор.бел» сообщила начальник проектно-конструкторского отдела ОАО «МЗШ» Екатерина Кожерова.

«Приемочные испытания, проходившие в ОАО «Искра-Ветка» Ветковского района Гомельской области, показали необходимость некоторых незначительных доработок, которые мы сейчас проводим. Для изучения возможного спроса опытная модель экспонировалась на «БЕЛАГРО-2026». На выставке агрегат не имел аналогов, благодаря чему вызвал живой интерес у посетителей. Отрадно, что некоторые из белорусских механизаторов даже высказывали свои предложения по его улучшению. В частности, сделать раму для передненавесного плуга складной. Мы изучаем рациональность такой доработки», — рассказала Екатерина Кожерова.

Агрегат АСП-(5+1+1)+3 состоит из двух частей. Задняя — плуг навесной оборотный ПОН-(5+1+1)-40С, передняя — плуг трехкорпусный навесной оборотный фронтального расположения. Оборудование агрегатируется с тракторами мощностью от 350 л. с. и выше, предназначено для гладкой вспашки старопахотных почв, незасоренных камнями и другими препятствиями, на глубину до 27 см. Оно позволяет за один проход выполнять вспашку, а также измельчение комьев, выравнивание и уплотнение почвы, что сокращает расход топлива, предотвращает переуплотнение грунта колесами, экономит время обработки, сохраняет влагу, повышает энергоэффективность за счет снижения потери мощности на буксование техники.
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