В Беларуси упрощен порядок уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства или месту пребывания, сообщает пресс-служба Минфина.

Раньше, чтобы оформить регистрацию по месту жительства или месту пребывания граждан Беларуси или постоянно проживающих в республике иностранных граждан и лиц без гражданства, нужно было искать, на какой именно счет платить госпошлину. Это зависело от того, в каком районе города и в каком отделении милиции вы оформляете документы.

Теперь это сделать гораздо проще. В платежной системе ЕРИП появилась возможность уплаты госпошлины на один банковский счет в доходы бюджета г. Минска и городов областного подчинения вне зависимости от нахождения подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел, осуществляющего административную процедуру.

Это решение реализовано Министерством финансов совместно с Министерством внутренних дел для повышения удобства граждан.