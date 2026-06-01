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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕН ПОРЯДОК УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
14:24 15.06.2026
В Беларуси упрощен порядок уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства или месту пребывания, сообщает пресс-служба Минфина.
Раньше, чтобы оформить регистрацию по месту жительства или месту пребывания граждан Беларуси или постоянно проживающих в республике иностранных граждан и лиц без гражданства, нужно было искать, на какой именно счет платить госпошлину. Это зависело от того, в каком районе города и в каком отделении милиции вы оформляете документы.
Теперь это сделать гораздо проще. В платежной системе ЕРИП появилась возможность уплаты госпошлины на один банковский счет в доходы бюджета г. Минска и городов областного подчинения вне зависимости от нахождения подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел, осуществляющего административную процедуру.
Это решение реализовано Министерством финансов совместно с Министерством внутренних дел для повышения удобства граждан.
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