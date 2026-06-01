В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,6%, с декабрем 2025 г. – 104,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,2% и 101,6% соответственно, промежуточные товары – 101% и 106,5%, потребительские товары – 100,2% и 101,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 99,2%, с декабрем 2025 г. – 98,5%, в том числе в растениеводстве – 95,4% и 96,7% соответственно, животноводстве – 100,2% и 98,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 99,4%, с декабрем 2025 г. – 102,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,5% и 104,3% соответственно, машины и оборудование – 97,1% и 97,5%, прочие работы и затраты – 100,3% и 104,9%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 88,8% и 102,3% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100,1%, с декабрем 2025 г. – 101,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2026 г. по сравнению с апрелем 2026 г. составил 100%, с декабрем 2025 г. – 104,4%.