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Экономика РБ
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОТМЕТИЛ РОСТ СРЕДНЕГО БАЛЛА ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ
11:17 15.06.2026
Вступительная кампания в Беларуси демонстрирует повышение уровня подготовки абитуриентов по всем учебным предметам. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, оценивая первые результаты текущего сезона поступления, передает Telegram-канал СТВ.
«Это свидетельствует о том, что проходные баллы будут увеличиваться. Но хотел бы всех ребят успокоить, в этом году мы предусмотрели увеличение количества бюджетных мест. Более чем 33 тысячи бюджетных мест будет в наших вузах, – отметил Андрей Иванец.
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