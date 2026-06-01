Экономика РБ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОТМЕТИЛ РОСТ СРЕДНЕГО БАЛЛА ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ

11:17 15.06.2026 Вступительная кампания в Беларуси демонстрирует повышение уровня подготовки абитуриентов по всем учебным предметам. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, оценивая первые результаты текущего сезона поступления, передает Telegram-канал СТВ. «Это свидетельствует о том, что проходные баллы будут увеличиваться. Но хотел бы всех ребят успокоить, в этом году мы предусмотрели увеличение количества бюджетных мест. Более чем 33 тысячи бюджетных мест будет в наших вузах, – отметил Андрей Иванец.