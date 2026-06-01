Строительное управление СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» приступило к новому этапу возведения лабораторного корпуса биологического факультета БГУ по улице Курчатова, 6, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»

На объекте начался монтаж стальных композитных кассет и установка уплотнителей на витражах. Здание получит сложный вентилируемый фасад с остекленными треугольными выступами на уровне второго этажа, а также зеркальную галерею, которая соединит новый блок с существующим учебным комплексом.

Параллельно с фасадными работами подрядчик выполняет благоустройство прилегающей территории для сдачи инфраструктуры в эксплуатацию. Проектом предусмотрено устройство парковочных мест и пешеходных дорожек, а в данный момент специалисты завершают заземление контура здания.

Параллельно строительная готовность повышается и внутри объекта, где полностью завершены штукатурные работы и смонтированы системы вентиляции. На текущем этапе в черновом варианте подготовлены сантехнические и электрические коммуникации, ведется зашивка сетей и прокладка кабельных линий электромонтажниками. Следующим шагом в графике работ станет монтаж лифтов, закрытие технологических проемов и обвязка технологического оборудования на кровле, которая начнется сразу после его поставки на площадку.

Для оптимизации сроков строительства на объекте задействованы дополнительные трудовые ресурсы — учащиеся колледжа им. В.Г. Каменского, проходящие здесь производственную практику. Заказчиком масштабного проекта выступает БГУ, а генеральным проектировщиком — Институт «Белгоспроект».