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Экономика РБ
В МИНСКЕ НАЧАЛСЯ МОНТАЖ СЛОЖНОГО ВЕНТФАСАДА НОВОГО КОРПУСА БИОФАКА БГУ
11:04 15.06.2026
Строительное управление СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» приступило к новому этапу возведения лабораторного корпуса биологического факультета БГУ по улице Курчатова, 6, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»
На объекте начался монтаж стальных композитных кассет и установка уплотнителей на витражах. Здание получит сложный вентилируемый фасад с остекленными треугольными выступами на уровне второго этажа, а также зеркальную галерею, которая соединит новый блок с существующим учебным комплексом.
Параллельно с фасадными работами подрядчик выполняет благоустройство прилегающей территории для сдачи инфраструктуры в эксплуатацию. Проектом предусмотрено устройство парковочных мест и пешеходных дорожек, а в данный момент специалисты завершают заземление контура здания.
Параллельно строительная готовность повышается и внутри объекта, где полностью завершены штукатурные работы и смонтированы системы вентиляции. На текущем этапе в черновом варианте подготовлены сантехнические и электрические коммуникации, ведется зашивка сетей и прокладка кабельных линий электромонтажниками. Следующим шагом в графике работ станет монтаж лифтов, закрытие технологических проемов и обвязка технологического оборудования на кровле, которая начнется сразу после его поставки на площадку.
Для оптимизации сроков строительства на объекте задействованы дополнительные трудовые ресурсы — учащиеся колледжа им. В.Г. Каменского, проходящие здесь производственную практику. Заказчиком масштабного проекта выступает БГУ, а генеральным проектировщиком — Институт «Белгоспроект».
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