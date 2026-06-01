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Экономика РБ


ТЕМПЫ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ В БЕЛАРУСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕЖАЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


10:33 15.06.2026

В Беларуси активно продолжается кампания по заготовке травяных кормов.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 15 июня 2026 года, в стране уже скошено 1 млн 112 тыс. гектаров трав первого укоса. Это составляет 79% от запланированного объема в 1 млн 407 тыс. гектаров, при этом убрано уже 85% от скошенных площадей.

Параллельно с кошением аграрии ведут активную закладку сенажа. На отчетную дату в республике заготовлено 5 млн 540 тыс. тонн сенажа, что закрывает 39% от общей потребности в 14 млн. 309 тыс. тонн. Лидером по темпам выполнения плана стала Могилевская область, обеспечив 46% от задания (759 тыс. тонн). В Минской области запасы сенажа составляют 1 млн. 406 тыс. тонн, в Брестской — 1 млн 170 тыс. тонн, а в Гомельской — 618 тыс. тонн. Гродненская область перешагнула рубеж в 1 млн. тонн сенажа (40% от плана), что почти в 1,5 раза превышает ее же прошлогодний результат. В Витебской области на данный момент заготовлено 517 тыс. тонн корма.

Одновременно с сенажной кампанией хозяйства страны накапливают и другие виды кормов, а также обеспечивают технологический задел на будущее. На текущий момент аграрии заготовили 61 тыс. тонн сена (9% от плана) и 208 тыс. тонн силоса (1% от плана). В общей сложности объем травяных кормов в республике достиг 1 млн. 633 тыс. тонн кормовых единиц, что составляет 16% от запланированного показателя. Успешному проведению полевых работ способствует и высокий уровень материально-технической обеспеченности: под яровой сев в стране накоплено 922 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что практически полностью закрывает плановую потребность.
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