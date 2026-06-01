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Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНУ ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ
10:23 15.06.2026
Инфляция в Беларуси замедлилась до 4,8% в мае 2026 г. после 5,4% в апреле.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основным фактором стало снижение темпов роста цен на продовольствие: до 4,9% с 6,3% месяцем ранее. Во многом это связано со снижением цен на плодоовощную продукцию на 7,8% в мае после 3,1% в апреле. Темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги сохранились близкими к уровням предыдущего месяца: 2,0% и 8,5% соответственно.
«Снижение цен на плодоовощи, по нашей оценке, частично связано с эффектом высокой базы: в мае–июле 2025 г. наблюдался резкий рост цен на эту категорию товаров – 13-15%. Ожидаем, что по итогам 2026 г. инфляция останется ниже предельного параметра 7%.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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