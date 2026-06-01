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Экономика РБ
МИНПРОМ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ЗАВОДА «КОРАЛЛ»
09:56 15.06.2026
Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов встретился с трудовым коллективом ОАО «Коралл» (г. Гомель), сообщает пресс-служба промышленного ведомства.
В центре внимания – текущие производственные результаты, достигнутые показатели и ключевых направлениях дальнейшего развития.
Также во время встречи разговор был посвящен вопросам модернизации действующих производственных мощностей, повышению эффективности выпускаемой продукции и укреплению технологической базы.
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